Patrícia Silva bate recorde nacional dos 5 quilómetros
04 abr, 2026 - 16:51
Atleta do Sporting melhora a marca por um segundo.
Patrícia Silva estreou-se nos 5 quilómetros e logo com novo recorde nacional da distância (15.20 minutos).
No Urban Trail de Lille, em França, a atleta do Sporting foi 12ª classificada e retirou um segundo ao anterior máximo, que pertencia a Mariana Machado (15:21).
A etíope Marta Alemayo, de 17 anos, venceu na sua estreia na distância com 14.15 minutos, a terceira melhor marca de sempre.
Também em Lille, destaque para os portugueses José Carlos Pinto (13:13 nos 5km, a 3 segundos do recorde nacional) e Samuel Barata (27:54 nos 10km).
Nota ainda para Jimmy Gressier que bateu o recorde da Europa dos 5 quilómetros (12.51).
De recordar que de 10 a 16 de agosto vão realizar-se os próximos Europeus ao ar livre, em Birmingham, Inglaterra.
