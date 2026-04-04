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Reinaldo Ventura. “Demos tudo”, mas Argentina venceu

04 abr, 2026 - 21:33

Este domingo, Portugal vai disputar jogo para o terceiro e quarto lugares.

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O selecionador de Portugal, Reinaldo Ventura, comentou a derrota diante de Argentina lembrando que o adversário joga junto há muito tempo.

"Foi um jogo extremamente disputado, em que demos tudo em termos físicos e de entrega. O grande conhecimento individualizado dos argentinos, uma equipa que joga junta há muito tempo e com o mesmo treinador, acabou por bloquear um pouco aquilo que são as nossas individualidades. Eles tiveram alguma vantagem nesse aspeto. Com tempo, vamos melhorar, e amanhã [no domingo] temos mais um jogo para ganhar", disse.

A Argentina derrotou Portugal, por 3-1, nas meias-finais da Liga das Nações, em Montreux.

A equipa das quinas joga este domingo com o derrotado do Espanha – Itália.

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