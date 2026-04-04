Reinaldo Ventura. “Demos tudo”, mas Argentina venceu

O selecionador de Portugal, Reinaldo Ventura, comentou a derrota diante de Argentina lembrando que o adversário joga junto há muito tempo.

"Foi um jogo extremamente disputado, em que demos tudo em termos físicos e de entrega. O grande conhecimento individualizado dos argentinos, uma equipa que joga junta há muito tempo e com o mesmo treinador, acabou por bloquear um pouco aquilo que são as nossas individualidades. Eles tiveram alguma vantagem nesse aspeto. Com tempo, vamos melhorar, e amanhã [no domingo] temos mais um jogo para ganhar", disse.

A Argentina derrotou Portugal, por 3-1, nas meias-finais da Liga das Nações, em Montreux.

A equipa das quinas joga este domingo com o derrotado do Espanha – Itália.