Samuel Barata abaixo dos 28m nos 10kms
04 abr, 2026 - 16:23 • Lusa
É a segunda melhor marca de sempre, só atrás de José Carlos Pinto.
Samuel Barata classificou-se em 17.º nos 10 quilómetros do Urban Trail de Lille, com a marca de 27.54 minutos, tornando-se o segundo português de sempre a baixar dos 28 minutos.
Barata, recordista luso da meia-maratona, foi o quarto melhor europeu de uma prova de grande pendor africano, com o pódio a ir para o etíope Khairi Bejiga (26.51 minutos) - atleta de apenas 19 anos - e os quenianos Laban Kiptoo Kosgei (26.59) e Cornelius Konor (27.06).
O atleta português ficou a 17 segundos do recorde nacional, de José Carlos Pinto (27.34 minutos, em 11 de janeiro deste ano, em Valência), mas reforça-se como segundo luso de sempre, melhorando o anterior máximo pessoal, de 28.00.
João Amaro foi 50.º no asfalto de Lille, com 28.44 minutos, novo recorde pessoal por 24 segundos. Pedro Amaro foi 63.º, com 29.07, e Afonso Simão 89.º, com 29.46.
Na prova feminina, a queniana Agnes Ngetich, recordista mundial, andou em andamento para novo máximo, mas cedeu no final e concluiu em 28.58 minutos, ainda assim a segunda marca de sempre, a 12 segundos do seu melhor.
Completaram o pódio as etíopes Diriba Chaltu (30.02 minutos) e Hirut Meshesha (30.05) e em quarto ficou a italiana Nadia Battocletti, com 30.08, a um segundo do recorde europeu.
