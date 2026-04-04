  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Atletismo

Samuel Barata abaixo dos 28m nos 10kms

04 abr, 2026 - 16:23 • Lusa

É a segunda melhor marca de sempre, só atrás de José Carlos Pinto.

Samuel Barata classificou-se em 17.º nos 10 quilómetros do Urban Trail de Lille, com a marca de 27.54 minutos, tornando-se o segundo português de sempre a baixar dos 28 minutos.

Barata, recordista luso da meia-maratona, foi o quarto melhor europeu de uma prova de grande pendor africano, com o pódio a ir para o etíope Khairi Bejiga (26.51 minutos) - atleta de apenas 19 anos - e os quenianos Laban Kiptoo Kosgei (26.59) e Cornelius Konor (27.06).

O atleta português ficou a 17 segundos do recorde nacional, de José Carlos Pinto (27.34 minutos, em 11 de janeiro deste ano, em Valência), mas reforça-se como segundo luso de sempre, melhorando o anterior máximo pessoal, de 28.00.

João Amaro foi 50.º no asfalto de Lille, com 28.44 minutos, novo recorde pessoal por 24 segundos. Pedro Amaro foi 63.º, com 29.07, e Afonso Simão 89.º, com 29.46.

Na prova feminina, a queniana Agnes Ngetich, recordista mundial, andou em andamento para novo máximo, mas cedeu no final e concluiu em 28.58 minutos, ainda assim a segunda marca de sempre, a 12 segundos do seu melhor.

Completaram o pódio as etíopes Diriba Chaltu (30.02 minutos) e Hirut Meshesha (30.05) e em quarto ficou a italiana Nadia Battocletti, com 30.08, a um segundo do recorde europeu.

Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?