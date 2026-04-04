Yolanda Hopkins eliminada na primeira eliminatória na Austrália
04 abr, 2026 - 18:49 • Lusa
Foi a primeira prova da portuguesa na primeira divisão do surf feminino.
A portuguesa Yolanda Hopkins foi eliminada na estreia no circuito mundial de surf, ao perder na primeira bateria da primeira eliminatória do Rip Curl Pro Bells Beach, na Austrália, frente à australiana Sally Fitzgibbons.
Yolanda Hopkins, quinta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e nona em Paris2024, somou 9,60 pontos, com 5,17 e 4,43 nas duas melhores ondas, na primeira presença como ‘residente’ do circuito, insuficientes para bater a veterana adversária, que amealhou 11,84 pontos (7,17 e 4,67).
A primeira presença lusa no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) foi assegurada com o segundo lugar de Hopkins, de 27 anos, no Challenger Series (CS) e com o quinto de Francisca Veselko, que, ainda hoje, aos 22 anos, se estreia diante da costa-riquenha Brisa Hennessy, na terceira bateria.
Hopkins e Veselko marcam o regresso de surfistas portugueses ao circuito mundial, desta vez no feminino, depois de Tiago Pires, entre 2008 e 2014, e Frederico Morais, em 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024.
O período de espera do Rip Curl Pro Bells Beach, primeira das 12 etapas do circuito, que vai passar por Peniche, 22 de outubro a 1 de novembro, decorre até dia 11 de abril.
