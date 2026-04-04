Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Surf

Yolanda Hopkins eliminada na primeira eliminatória na Austrália

04 abr, 2026 - 18:49 • Lusa

Foi a primeira prova da portuguesa na primeira divisão do surf feminino.

A portuguesa Yolanda Hopkins foi eliminada na estreia no circuito mundial de surf, ao perder na primeira bateria da primeira eliminatória do Rip Curl Pro Bells Beach, na Austrália, frente à australiana Sally Fitzgibbons.

Yolanda Hopkins, quinta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e nona em Paris2024, somou 9,60 pontos, com 5,17 e 4,43 nas duas melhores ondas, na primeira presença como ‘residente’ do circuito, insuficientes para bater a veterana adversária, que amealhou 11,84 pontos (7,17 e 4,67).

A primeira presença lusa no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) foi assegurada com o segundo lugar de Hopkins, de 27 anos, no Challenger Series (CS) e com o quinto de Francisca Veselko, que, ainda hoje, aos 22 anos, se estreia diante da costa-riquenha Brisa Hennessy, na terceira bateria.

Hopkins e Veselko marcam o regresso de surfistas portugueses ao circuito mundial, desta vez no feminino, depois de Tiago Pires, entre 2008 e 2014, e Frederico Morais, em 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024.

O período de espera do Rip Curl Pro Bells Beach, primeira das 12 etapas do circuito, que vai passar por Peniche, 22 de outubro a 1 de novembro, decorre até dia 11 de abril.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?