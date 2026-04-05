China faz dobradinha na Taça do Mundo de ténis de mesa

A China dominou as finais da Taça do Mundo de ténis de mesa, em Macau, vencendo em femininos e masculinos.

Wang Chuqin, líder do ranking e campeão mundial, impôs o seu favoritismo na final masculina, ao derrotar o jovem japonês Sora Matsushima, oitavo da hierarquia, por 4-3 (9-11, 18-16, 11-8, 11-13, 8-11, 11-4 e 11-8).

Nas meias-finais, Wang tinha batido o brasileiro Hugo Calderano, que em 2025 fez história ao tornar-se o primeiro jogador não chinês ou europeu a conquistar a Taça do Mundo.

Na competição feminina também não houve surpresas, com a final a colocar frente a frente duas chinesas. De um lado Sun Yingsha, campeã mundial e líder do ranking, e do outro, Wang Manyu, campeã olímpica e segunda do mundo.

Na final, Sun conseguiu defender o título que tinha conquistado em Macau no ano passado, vencendo por 4-1 (11-9, 11-8, 13-11, 8-11 e 11-7).

A Taça do Mundo decorreu em Macau pelo terceiro ano consecutivo, depois de uma pausa de quatro anos devido à pandemia de Covid-19. O torneio distribuiu prémios totais no valor de um milhão de dólares (868 mil euros).

A competição reuniu 48 dos melhores atletas masculinos e femininos da modalidade.

O torneio contou com a participação da portuguesa Fu Yu, atual 48.ª da hierarquia mundial, que foi eliminada na fase de grupos, com uma vitória face à indiana Sreeja Akula (43.ª do ranking) e uma derrota contra Wang Manyu.

Depois de Macau, Fu Yu vai estar presente no Campeonato Mundial de ténis de mesa de equipas, que irá decorrer em Londres, de 28 de abril a 10 de maio. As equipas masculina e feminina de Portugal garantiram vaga para a competição.