Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal. Silvestre lesionado, Fábio Neves convocado

05 abr, 2026 - 18:15 • Lusa

Portugal vai fazer dois particulares contra o Japão na quinta e no sábado.

A+ / A-

O ala Silvestre foi dispensado da seleção portuguesa de futsal por lesão, com o estreante Fábio Neves a entrar nas contas de Jorge Braz para os particulares com o Japão, divulgou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Fábio Neves, mais conhecido por Peixinho, foi chamado para o lugar de Silvestre, do Benfica, que sai da lista por lesão. Já estará na concentração, agendada para esta noite de domingo, na Cidade do Futebol", lê-se na nota publicada pela FPF.

Peixinho, que joga no Rio Ave, estreia-se assim nas escolhas do selecionador Jorge Braz, depois de ter somado duas internacionalizações pelos sub-21.

Portugal defronta o Japão na quinta-feira, a partir das 20h00, e no sábado, em jogo com início às 19h00, ambos no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra, onde jogou pela última vez em 2023, com a Finlândia, na fase de apuramento para o Mundial de 2024.

Lista dos 16 convocados:

- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Bernardo Paçó (Sporting) e Diogo Basílio (Eléctrico).

- Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

- Fixo/Ala: Bruno Maior (Sporting).

Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).

- Alas: Diogo Santos (Sporting), Bruno Pinto (Sporting), Fábio Neves (Rio Ave), Kutchy (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica), Célio Coque (Torreense) e Rúben Teixeira (Leões Porto Salvo).

- Pivôs: Rúben Góis (Rio Ave) e Hugo Neves (Kairat Almaty, Caz).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

