Futsal. Silvestre lesionado, Fábio Neves convocado
05 abr, 2026 - 18:15 • Lusa
Portugal vai fazer dois particulares contra o Japão na quinta e no sábado.
O ala Silvestre foi dispensado da seleção portuguesa de futsal por lesão, com o estreante Fábio Neves a entrar nas contas de Jorge Braz para os particulares com o Japão, divulgou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
"Fábio Neves, mais conhecido por Peixinho, foi chamado para o lugar de Silvestre, do Benfica, que sai da lista por lesão. Já estará na concentração, agendada para esta noite de domingo, na Cidade do Futebol", lê-se na nota publicada pela FPF.
Peixinho, que joga no Rio Ave, estreia-se assim nas escolhas do selecionador Jorge Braz, depois de ter somado duas internacionalizações pelos sub-21.
Portugal defronta o Japão na quinta-feira, a partir das 20h00, e no sábado, em jogo com início às 19h00, ambos no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra, onde jogou pela última vez em 2023, com a Finlândia, na fase de apuramento para o Mundial de 2024.
Lista dos 16 convocados:
- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Bernardo Paçó (Sporting) e Diogo Basílio (Eléctrico).
- Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).
- Fixo/Ala: Bruno Maior (Sporting).
Universal: Erick (FC Barcelona, Esp).
- Alas: Diogo Santos (Sporting), Bruno Pinto (Sporting), Fábio Neves (Rio Ave), Kutchy (Benfica), Carlos Monteiro (Benfica), Célio Coque (Torreense) e Rúben Teixeira (Leões Porto Salvo).
- Pivôs: Rúben Góis (Rio Ave) e Hugo Neves (Kairat Almaty, Caz).
