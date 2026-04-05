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Hóquei em patins. Portugal vence Espanha e fica com o bronze em Montreux
05 abr, 2026 - 19:48
Destaque este domingo para Gonçalo Alves, que bisou.
A seleção portuguesa de hóquei em patins volta a derrotar a Espanha e conquista o terceiro lugar no Torneio de Montreux.
A equipa das quinas ganhou por 3-2, com golos de Gonçalo Alves (2) e Hélder Nunes, ambos do FC Porto.
De recordar que Portugal já tinha derrotado a Espanha neste torneio, por 5-4.
Os comandados de Reinaldo Ventura – que se estreou na Seleção neste torneio – tinham falhado a presença na final depois de terem perdido contra a Argentina.
Itália ou Argentina vão discutir a vitória no torneio.
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