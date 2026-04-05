Basquetebol

Neemias faz 18 pontos na vitória dos Celtics

05 abr, 2026 - 23:19 • Lusa

Os Boston Celtics somam 53 triunfos nos 78 jogos realizados até agora.

O poste português Neemias Queta marcou este domingo 18 pontos na vitória dos Boston Celtics na receção aos Toronto Raptors, por 115-101, para a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Nos 33.52 minutos em que esteve em campo no seu 73º jogo na temporada 2025/26, o internacional luso somou 18 pontos, falhado apenas um dos 10 lançamentos tentados, sete ressaltos, cinco ofensivos, quatro assistências e três desarmes de lançamento.

Os Celtics foram liderados por Jaylon Brown, que somou 26 pontos, e Jayson Tatum, autor de 23 pontos, 13 ressaltos e sete assistências, enquanto Ja'kobe Walter foi o melhor marcador dos Raptors, com 16, seguido de R.J. Barrett e Brandon Ingram, com 15, cada.

Os Celtics somaram o 53º triunfo em 78 jogos e seguem em segundo na Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons (57 triunfos e 21 desaires), enquanto os Raptors seguem no sétimo posto, com 43 vitórias e 30 derrotas, em posição de play-in.

A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 183 jogos na época regular, 163 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 73 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como "rookie", e cinco em 2022/23.

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Combustível mais barato estraga os motores?

