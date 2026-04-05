Ciclismo

Pogacar volta a conquistar Volta à Flandres

05 abr, 2026 - 15:51

Matheieu van der Poel foi o último a "cair" após arrancada a 57 quilómetros da meta.

Tadej Pogacar dá novo espetáculo na estrada e conquista, novamente, a Volta à Flandres em bicicleta.

O chefe de fila da UAE arrancou a 57 quilómetros da meta e foram poucos os que conseguiram acompanhar.

O último a “cair” foi Matheieu van der Poel, que fez dupla durante vários quilómetros e acabou por chegar a 34 segundos do esloveno.

A fechar o pódio, o homem da casa. Remco Evenepoel nunca desistiu do duo da frente, mas terminou a 1m11 do vencedor.

Wout van Aert e Mads Pedersen terminaram no top5.

A época de Pogacar segue imaculada: três corridas, três vitórias e, no próximo domingo, há mais um monumento: o mítico Paris-Roubaix, que ainda não consta no lote de vitórias do campeão do mundo.

Esta foi a terceira vitória do esloveno, de 27 anos, na Volta à Flandres e são já 12 os triunfos em "monumentos".

Os portugueses Rui Oliveira e António Morgado também participaram.


