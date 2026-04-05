Reinaldo Ventura. Derrota com Argentina foi “dia estranho que nos fez perceber algumas coisas”

O selecionador de hóquei em patins, Reinaldo Ventura, elogia a exibição contra a Espanha, mas reforça que a derrota contra a Argentina surgiu num “dia estranho que nos fez perceber algumas coisas e crescer”.

Em declarações aos meios da federação, após o 3-2 que carimbou o terceiro lugar no torneio de Montreux, Reinaldo Ventura avisa:

“Temos de estar em todos os momentos do jogo concentrados e focados no que temos de fazer, e esta [vitória] é a prova de que coletivamente somos fortes, num jogo em que houve uma entrega inexcedível dos jogadores. Estou muito satisfeito com aquilo que demos e com as muitas aprendizagens com que saímos daqui”.

Ventura, que se estreou como selecionador neste torneio, acrescentou: “Foi um bom começo de preparação para o Mundial do Paraguai".

O Mundial de hóquei em patins vai decorrer entre 2 e 18 de outubro.