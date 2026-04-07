Andebol. FC Porto segura pivô Ricardo Brandão até 2029

O internacional português de andebol Ricardo Brandão renovou contrato até 2029 com o FC Porto, anunciou o clube esta terça-feira. O jovem pivô considera que este é um momento “muito especial”.

“É muito especial para mim renovar com o FC Porto, que é o meu clube do coração. É muito especial”, referiu, aos canais de comunicação do clube.

Aos 21 anos, Ricardo Brandão é escolha habitual para os trabalhos da seleção principal portuguesa, que representou nas históricas participações no Mundial de 2025 e no Europeu de 2026, em que Portugal ficou nos quarto e quinto lugares, respetivamente.

Brandão estreou-se pela equipa principal dos dragões em 2022, com apenas 18 anos, passando depois pelo FC Gaia e pelos espanhóis do CB Cangas, por empréstimo dos dragões, ao serviço dos quais já se sagrou uma vez campeão nacional.

Vice-campeão do mundo de sub-21 em 2025, foi já esta temporada eleito o melhor defesa da ronda principal da Liga Europeia e já leva 101 golos em 37 encontros em 2025/26.