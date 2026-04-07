Ciclismo
Paul Seixas vence 2.ª etapa e consolida liderança da Volta ao País Basco
07 abr, 2026 - 18:14 • Inês Braga Sampaio
O ciclista francês, de 19 anos, que já tinha vencido o contrarrelógio da primeira etapa, chegou sozinho à meta.
Paul Seixas, da Decathlon, venceu a segunda etapa da Volta ao País Basco, esta terça-feira, e consolidou a liderança da classificação geral individual.
O ciclista francês, de 19 anos, que já tinha vencido o contrarrelógio da primeira etapa, triunfou na entrada na montanha. Cumpriu os 164,1 quilómetros entre Pamplona e Cuevas de Mendukilo em 4:10.40 horas.
Seixas atacou na subida para San Miguel de Alarar e cruzou a meta com 1.25 minutos para o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).
O jovem francês tem, agora, 1.59 minutos de avanço sobre Roglic, na geral, e 2.08 sobre o alemão Florian Lipowitz(Red Bull-BORA-hansgrohe).
A terceira etapa está marcada para quarta-feira. O pelotão pedalará por 152,8 quilómetros, com partida e chegada em Basauri.
