Ouvir
  Bola Branca 18h15
  07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Paul Seixas vence 2.ª etapa e consolida liderança da Volta ao País Basco

07 abr, 2026 - 18:14 • Inês Braga Sampaio

O ciclista francês, de 19 anos, que já tinha vencido o contrarrelógio da primeira etapa, chegou sozinho à meta.

Paul Seixas, da Decathlon, venceu a segunda etapa da Volta ao País Basco, esta terça-feira, e consolidou a liderança da classificação geral individual.

O ciclista francês, de 19 anos, que já tinha vencido o contrarrelógio da primeira etapa, triunfou na entrada na montanha. Cumpriu os 164,1 quilómetros entre Pamplona e Cuevas de Mendukilo em 4:10.40 horas.

Seixas atacou na subida para San Miguel de Alarar e cruzou a meta com 1.25 minutos para o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

O jovem francês tem, agora, 1.59 minutos de avanço sobre Roglic, na geral, e 2.08 sobre o alemão Florian Lipowitz(Red Bull-BORA-hansgrohe).

A terceira etapa está marcada para quarta-feira. O pelotão pedalará por 152,8 quilómetros, com partida e chegada em Basauri.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

