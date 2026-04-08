Axel Laurance ganha terceira etapa, Del Toro abandona

08 abr, 2026 - 16:50

Paul Seixas mantém a camisola amarela.

O francês Axel Laurance (INEOS) venceu a terceira etapa da Volta ao País Basco em bicicleta, após uma fuga.

Laurance derrotou ao sprint o espanhol Igor Arrieta (Emirates).

Paul Seixas (Decahtlon) terminou em 12º, a 1.04 minutos, e mantém a liderança da prova com 1.59 minutos de vantagem para Primoz Roglic (Red-Bull).

Nota para a desistência de Isaac del Toro (UAE Emirates) após uma queda coletiva.

Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 08 abr, 2026
Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)