- Bola Branca 12h45
- 08 abr, 2026
-
Em Destaque
Ciclismo
Axel Laurance ganha terceira etapa, Del Toro abandona
08 abr, 2026 - 16:50
Paul Seixas mantém a camisola amarela.
O francês Axel Laurance (INEOS) venceu a terceira etapa da Volta ao País Basco em bicicleta, após uma fuga.
Laurance derrotou ao sprint o espanhol Igor Arrieta (Emirates).
Paul Seixas (Decahtlon) terminou em 12º, a 1.04 minutos, e mantém a liderança da prova com 1.59 minutos de vantagem para Primoz Roglic (Red-Bull).
Nota para a desistência de Isaac del Toro (UAE Emirates) após uma queda coletiva.
- Bola Branca 12h45
- 08 abr, 2026
-
Comentários