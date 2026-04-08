Basquetebol. Três listas aceites para eleições na Federação

08 abr, 2026 - 16:14 • Lusa

João Carvalho ou Carlos Barroca vão suceder a Manuel Francisco Fernandes na presidência da federação da modalidade.

Três listas foram aceites para as eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), para o quadriénio 2026-2030, anunciou o organismo, com uma delas a propor-se apenas ao Conselho de Arbitragem (CA).

A Lista A é encabeçada pelo atual secretário geral do organismo, João Carvalho, enquanto a Lista C tem como candidato a presidente Carlos Barroca, que teve ligações à estrutura internacional da Liga norte-americana (NBA), enquanto a Lista B se apresenta apenas ao CA.

Manuel Francisco Fernandes encerra o ciclo de três mandatos como presidente da FPB.

Além de João Carvalho, a Lista A apresenta João Espanha para presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Azevedo Rodrigues para o Conselho Fiscal, Pedro Santiago para o Conselho de Disciplina, Catarina Santos Ferreira para o Conselho de Justiça e Rui Valente para o Conselho de Arbitragem.

Pela Lista C, Alexandre Mota Pinto é o candidato à presidência da MAG, Sónia Cerdeiras concorre à liderança do Conselho Fiscal, Luísa Freitas será a responsável pela Disciplina, Pedro Trovão do Rosário pela Justiça e Bruno Casinha pela Arbitragem.

A Lista B apenas concorre ao Conselho de Arbitragem, propondo Valdemar Cabral para presidente daquele órgão.

O ato eleitoral para os órgãos sociais da FPB para o quadriénio 2026-2030 vai acontecer em 25 de abril, às 15h00, no Auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

