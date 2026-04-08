Boston Celtics já afinaram a máquina e Neemias assinou 12 pontos e cinco ressaltos

08 abr, 2026 - 11:34

Na sua quinta temporada na NBA, Neemias Queta tem médias de 10,3 pontos, 8,3 ressaltos, 1,6 assistências, 0,8 roubos de bola e 1,3 desarmes de lançamento em 25,5 minutos por jogo.

O português Neemias Queta marcou 12 pontos na vitória dos Boston Celtics na receção aos Charlotte Hornets, por 113-102, em jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste internacional português ultrapassou a dezena de pontos pelo quinto encontro consecutivo, ao concretizar seis dos sete lançamentos de campo tentados, conseguindo ainda cinco ressaltos, todos ofensivos (melhor registo do encontro), três assistências e um desarme de lançamento, em 25.18 minutos.

Jaylen Brown foi o melhor marcador dos Celtics no encontro, com 35 pontos, aos quais juntou nove ressaltos, e Jayson Tatum chegou aos 23, enquanto LaMelo Ball marcou 36 para os Hornets.

Com três encontros por disputar na fase regular, os Celtics estão a apenas uma vitória de garantir o segundo lugar na Conferência Este, com 54 vitórias e 25 derrotas. Já os Charlotte Hornets são nonos (43 triunfos e 37 desaires) e já garantiram a presença no play-in, mas ainda tem ténues esperanças de chegar ao sexto posto, que dá acesso direto aos play-offs.

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

