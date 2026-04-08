Jorge Braz. "Japão vai exigir muito de nós"

O selecionador de futsal, Jorge Braz, elogia o Japão, a equipa com que Portugal vai disputar dois jogos de treino em Coimbra.

"São muito organizados e extremamente competitivos. Têm jogadores com muita qualidade e experiência. Será um adversário de um nível altíssimo, o que será bom para terminarmos a época e testar. É uma oportunidade competitiva de consolidar jogadores. Jogos desta exigência são bons para melhorarmos e o Japão vai exigir muito de nós", referiu.

Já o guarda-redes Edu referiu: “É um adversário muito difícil, das melhores equipas do Mundo. São muito intensos, sabem muito bem o que têm de fazer. Temos de estar muito focados, o Japão é uma equipa que nos vai levar ao limite. Serão dois jogos muito interessantes".

A equipa das quinas vai defrontar o Japão esta quinta e no sábado.

Entretanto, André Sousa – que vai terminar a carreira no final da época - vai ser homenageado.