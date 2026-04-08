Portugal derrota Dinamarca na Billie Jean King Cup

A seleção portuguesa feminina de ténis derrotou esta quarta-feira a Dinamarca, ao vencer os dois encontros de singulares, na eliminatória do Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, quando falta discutir o encontro de pares, adiado para quinta-feira.

Chamada para o primeiro duelo com a equipa nórdica, no Complexo de Ténis do Jamor, Angelina Voloshchuk (372.ª WTA) impôs-se a Rebecca Munk Mortensen (681.ª WTA) e assinou a primeira vitória de singulares da carreira na emblemática competição, em apenas dois sets, decididos pelos parciais de 6-2 e 6-3.

A jovem de Vila Franca de Xira, que se estreou pela seleção nacional em 2023, então com 15 anos, entrou hoje no court central do Jamor muito destemida, agressiva e a apresentar uma panóplia variada de jogadas que lhe permitiram liderar o set inaugural por 4-1, após quebrar a adversária no primeiro e quintos jogos.

Apesar do 'break' no sexto jogo, Angelina Voloshchuk voltou a recuperar o ascendente no jogo seguinte e conseguiu fechar o parcial ao terceiro 'set point' que dispôs, ao fim de 41 minutos.

Na segunda partida, o jogo foi mais equilibrado e repleto de altos e baixos de ambas as partes, tendo, contudo, os cinco 'breaks' da ribatejana prevalecido sobre as quatro quebras de serviço impostas por Munk Mortensen, que cedeu o primeiro ponto da eliminatória ao cabo do quinto 'match point'.

Com Portugal na frente do marcador, por 1-0, e já noite dentro, Francisca Jorge (187.ª WTA) bateu Johanne Christine Svendsen (595.ª WTA) em três sets, pelos parciais de 1-6, 6-0 e 6-2, naquela que foi a sua 35.ª eliminatória ao serviço de Portugal, igualando, assim, o recorde de Ana Catarina Nogueira, até ao momento, a tenista portuguesa com mais participações.

Depois de não ter encontrado soluções para lidar com as pancadas potentes da dinamarquesa no court central, a mais velha das irmãs Jorge viu o encontro ser interrompido e transferido para o campo número um, onde se exibiu a um nível muito superior.

Beneficiando da paragem forçada, por falta de luz no centralito, 'Kika' fez 11 jogos consecutivos, com 'winners' de belo efeito, para desespero da adversária, e, após converter o quinto 'match point', ofereceu a Portugal o triunfo na eliminatória com a Dinamarca, suspensa até quinta-feira, dia em que se disputará, a partir das 11h00, o encontro de pares.

A seleção nacional encerra, assim, a jornada dupla com duas vitórias, após os triunfos sobre a Alemanha, por 2-1, e a congénere dinamarquesa.