Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 08 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Alejandro Davidovich Fokina é mais uma estrela confirmada no Estoril Open

09 abr, 2026 - 11:15 • Inês Braga Sampaio

O número 2 do ténis espanhol e atual 17.º do ranking mundial vai tentar vencer o seu primeiro título no circuito ATP.

A+ / A-

A organização do Estoril Open anunciou, esta quinta-feira, que Alejandro Davidovich Fokina vai participar na 11.ª edição, este verão, no regresso do torneio ao circuito ATP e com nova data de realização.

O número dois do ténis espanhol e atual 17.º do ranking ATP, de 26 anos, é mais uma estrela confirmada na terra batida do Clube de Ténis do Estoril, depois de Casper Ruud, Stan Wawrinka e Nuno Borges.

Com presença em cinco finais, uma delas no Masters 1.000 de Monte Carlo, Fokina procura ainda o primeiro título ATP e volta ao Estoril com esse objetivo, depois de ter ficado pelas meias-finais em 2019 e 2021.

"Tenho saudades dos pastéis de nata e muito boas memórias do Clube de Ténis do Estoril. Vemo-nos por lá, vai ser incrível", antevê Fokina, citado no comunicado, em que se mostra também "contente por regressar".

Davidovich Fokina também já chegou aos quartos de final de Roland Garros, em 2021, e aos oitavos de final do US Open, em 2020. Das cinco finais do circuito ATP que o espanhol alcançou, quatro aconteceram em 2025: Delray Beach, Acapulco, Washington e Basileia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

