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Andebol. Sporting avança para os quartos de final da Champions

09 abr, 2026 - 19:44

Leões vão agora defrontar o Aalborg.

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O Sporting está nos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.

Os leões perderam 28-27, na segunda mão, contra os polacos do Wisla Plock, mas beneficiaram da vitória por quatro golos na primeira mão.

O guarda-redes dos leões esteve em destaque, com 13 defesas. Já os irmãos Costa marcaram 8 (Francisco) e 7 (Martim) golos, respetivamente.

Agora, a equipa de Alvalade vai disputar com o Aalborg um lugar na “final four” da Champions.

Vai ser um reencontro das duas equipas já este ano. O Sporting venceu 35-33 em Lisboa e perdeu 30-35 na Dinamarca.

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