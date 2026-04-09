- Bola Branca 18h15
- 09 abr, 2026
-
Em Destaque
Andebol. Sporting avança para os quartos de final da Champions
09 abr, 2026 - 19:44
Leões vão agora defrontar o Aalborg.
O Sporting está nos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.
Os leões perderam 28-27, na segunda mão, contra os polacos do Wisla Plock, mas beneficiaram da vitória por quatro golos na primeira mão.
O guarda-redes dos leões esteve em destaque, com 13 defesas. Já os irmãos Costa marcaram 8 (Francisco) e 7 (Martim) golos, respetivamente.
Agora, a equipa de Alvalade vai disputar com o Aalborg um lugar na “final four” da Champions.
Vai ser um reencontro das duas equipas já este ano. O Sporting venceu 35-33 em Lisboa e perdeu 30-35 na Dinamarca.
- Bola Branca 18h15
- 09 abr, 2026
-
Comentários