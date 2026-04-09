Ciclismo
Aranburu ganha etapa e Seixas reforça liderança
09 abr, 2026 - 16:53 • Carlos Calaveiras
Já Juan Ayuso caiu e desistiu.
O basco Alex Aranburu (Cofidis) venceu a quarta etapa na Volta ao País Basco em bicicleta.
A etapa de 167 quilómetros teve sete contagens de montanha e foi conquistada por um elemento que esteve em fuga após 3:55.15 horas. Aranburu estava a correr em casa, a menos de 80 quilómetros da sua terra natal.
Tobias Halland Johannessen terminou a quatro segundos e Christian Scaroni a seis.
Já na luta pela geral, o jovem Paul Seixas (Decathlon) reforçou a liderança ao terminar em oitavo, a 14 segundos de Aranburu, passando a ter 2.19 minutos de avanço sobre o esloveno Primoz Roglic e 2.28 sobre Florian Lipowitz, ambos da Red Bull-BORA-hansgrohe.
Nota ainda para a desistência de Juan Ayuso (Trek), devido a uma queda e problemas intestinais.
A etapa desta sexta-feira, com partida e chegada a Eibar, vai ter oito contagens de montanha, três delas de primeira categoria.
