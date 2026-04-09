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Andebol feminino

Portugal perde com Montenegro

09 abr, 2026 - 21:00

Europeu está a um empate e falta um jogo na Islândia.

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A seleção feminina de andebol perdeu 26-34 contra o Montenegro e adiou o apuramento para o Europeu.

A equipa das quinas precisava apenas de um empate no pavilhão de Matosinhos para garantir o apuramento, mas não conseguiu.

Ao intervalo, Portugal já perdia por 13-17 e a vantagem do adversário foi alargando e chegou aos 11 golos (21-32).

Portugal vai jogar no próximo domingo contra a Islândia, em Hafnarfjordur.

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