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Andebol feminino
Portugal perde com Montenegro
09 abr, 2026 - 21:00
Europeu está a um empate e falta um jogo na Islândia.
A seleção feminina de andebol perdeu 26-34 contra o Montenegro e adiou o apuramento para o Europeu.
A equipa das quinas precisava apenas de um empate no pavilhão de Matosinhos para garantir o apuramento, mas não conseguiu.
Ao intervalo, Portugal já perdia por 13-17 e a vantagem do adversário foi alargando e chegou aos 11 golos (21-32).
Portugal vai jogar no próximo domingo contra a Islândia, em Hafnarfjordur.
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