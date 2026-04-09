Thunder vencem, selam número 1 do Oeste e garantem melhor registo da fase regular da NBA

A madrugada desta quinta-feira foi de vitórias para os Oklahoma City Thunder. Além de terem ganhado na visita aos LA Clippers, por 128-110, os campeões fecharam matematicamente o primeiro lugar da Conferência Oeste e selaram o melhor registo da NBA na fase regular desta época.

Para isso, contribuíram decisivamente os duplos-duplos de Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander, candidato a MVP. O primeiro assinou 30 pontos e 14 ressaltos e o segundo chegou aos 20 pontos e 11 assistências.

Do lado dos Clippers, de pouco valeram os 20 pontos de Kawhi Leonard.

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Mesmo tendo ainda dois jogos por disputar, os Thunder garantem desde já que nenhuma equipa da NBA terminará a fase regular com um registo tão bom. Neste momento, vai em 64 vitórias e 16 derrotas.

Também asseguram que os San Antonio Spurs (61-19) já não os podem ultrapassar na liderança do Oeste. Significa isto que OKC vai ser o primeiro cabeça de série no play-off e jogará, na ronda inaugural, com o vencedor da repescagem do play-in, entre o melhor do duelo entre os nono e décimo classificados e o perdedor do confronto entre os sétimo e oitavo.

Importa referir que os vigentes campeões são apenas a sétima equipa da história a terminar a fase regular no topo da sua conferência em pelo menos três temporadas consecutivas. Pisam as pegadas de lendas: os Boston Celtics das décadas de 1970 e 1980, os Showtime Lakers (1979 a 1991), os Chicago Bulls da década de 90, com Michael Jordan, os Lakers do início do século XXI e os Golden State Warriors dos 2010's.

No conjunto das últimas duas épocas, os Thunder levam 132 triunfos (e ainda podem acrescentar mais dois). Só uma equipa na história fez melhor: os Chicago Bulls, com 141 vitórias, em 1995/96 e 1996/97.

Para os Clippers, a luta continua. A equipa de Los Angeles tem assegurada a presença no play-in, no entanto, ainda pode ficar em oitavo ou nono, na Conferência Oeste. É a diferença entre, caso vença o primeiro jogo, ainda ter de jogar a repescagem ou poder aceder diretamente aos play-offs.