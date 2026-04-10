Paul Seixas reforça liderança na Volta ao País Basco
10 abr, 2026 - 18:08
A prova termina este sábado.
O ciclista Paul Seixas (Decathlon) venceu a etapa desta sexta-feira da Volta ao País Basco em bicicleta e reforçou a liderança na prova.
O jovem francês tem agora 2.30 minutos de avanço sobre Florian Lipowitz (RedBull).
A etapa foi dura e teve sete contagens de montanha e terminou com um sprint a dois.
Este sábado disputa-se a última etapa da Volta ao País Basco. São mais 6 contagens de montanha.
De recordar que João Almeida foi o vencedor no ano passado.
