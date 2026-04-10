  Bola Branca
  • 10 abr, 2026
Ciclismo

Paul Seixas reforça liderança na Volta ao País Basco

10 abr, 2026 - 18:08

A prova termina este sábado.

O ciclista Paul Seixas (Decathlon) venceu a etapa desta sexta-feira da Volta ao País Basco em bicicleta e reforçou a liderança na prova.

O jovem francês tem agora 2.30 minutos de avanço sobre Florian Lipowitz (RedBull).

A etapa foi dura e teve sete contagens de montanha e terminou com um sprint a dois.

Este sábado disputa-se a última etapa da Volta ao País Basco. São mais 6 contagens de montanha.

De recordar que João Almeida foi o vencedor no ano passado.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)