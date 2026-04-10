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Ténis

Portugal perde com Eslováquia

10 abr, 2026 - 19:37

Equipa portuguesa derrotou Alemanha e Dinamarca.

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A seleção portuguesa feminina de ténis terminou esta sexta-feira em sétimo lugar no Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, ao perder a eliminatória com a Eslováquia, por 2-0, no Complexo de Ténis do Jamor.

Garantido o principal objetivo da manutenção na quinta-feira e fora da luta pelo play-off de acesso à fase final da competição, a capitã da equipa, Neuza Silva, optou por dar oportunidade a Gabriela Amorim e Madalena Matias, ambas de 17 anos, de representarem pela primeira vez a seleção nacional.

A estreia não foi a mais desejada e Amorim (sem ranking mundial) acabou derrotada por Mia Pohankova (342.ª WTA), número dois mundial de juniores e campeã de Wimbledon no mesmo escalão, por duplo 6-0, antes de Matias (1335.ª WTA) ceder diante de Rebecca Sramkova (129.ª WTA), pelos parciais de 6-1 e 6-1.

"É uma experiência nova e acho que é gratificante jogar em casa e estrearem-se desta forma, com uma grande equipa, como é a Eslováquia, que tem jogadoras de grande nível. Que consigam ganhar novas experiências nesta ainda curta carreira, para continuarem a trabalhar muito bem nos jogos", afirmou Neuza Silva.

Enquanto Madalena Matias confessou ter ficado "muito contente" por ter sido chamada ao court, Gabriela Amorim mostrou-se um pouco desiludida por "não ter conseguido jogar o melhor ténis", embora reconhecendo a felicidade pela estreia e a oportunidade de ter dado o seu melhor no apoio à equipa.

Portugal conquistou, assim, dois triunfos no Grupo D, ao bater a Alemanha (2-1) e a Dinamarca (3-0), e uma derrota face à Suécia (1-2), antes de se despedir com novo desaire diante da Eslováquia (2-0), com quem acordou não jogar o duelo de pares.

"Foi uma semana bastante difícil e dura. Tivemos muitos encontros durante dois dias. Estivemos a lutar pelo play-off de subida, conseguimos cumprir o primeiro objetivo [manutenção] e ficámos muito perto de conseguirmos o segundo objetivo, que era lutar pelo play-off. Temos que olhar para as coisas boas, demos muita luta, tivemos jogos muito intensos em que conseguimos dar a volta e ganhar. E é a isso que temos de nos agarrar", rematou a capitã da equipa portuguesa, em jeito de balanço.

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