Andebol. FC Porto vence Benfica por 10
11 abr, 2026 - 17:19
Dragões ultrapassam águias na classificação. Campeonato é liderado pelo invicto Sporting.
O FC Porto derrota o Benfica, por 42-32, para o campeonato nacional de andebol e ultrapassa os encarnados no segundo lugar.
Os encarnados foram os primeiros a marcar, os dragões reagiram e chegaram a ter quatro golos de vantagem (14-10), mas a equipa da Luz até chegou ao intervalo a vencer por 17-19.
Na segunda parte, um “furacão” azul e branco não deu hipóteses às águias, como prova o parcial (25-13).
O Benfica perdeu várias bolas quando estava a atacar sem guarda-redes, o que contribuiu para o avolumar do resultado.
Sebastian Abrahamsson, guarda-redes dos dragões, esteve em grande destaque com 16 defesas.
Já o líder Sporting, só com vitórias no campeonato, defronta este domingo o Águas Santas, a partir das 18h00.
