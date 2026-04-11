  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Andebol. FC Porto vence Benfica por 10

11 abr, 2026 - 17:19

Dragões ultrapassam águias na classificação. Campeonato é liderado pelo invicto Sporting.

O FC Porto derrota o Benfica, por 42-32, para o campeonato nacional de andebol e ultrapassa os encarnados no segundo lugar.

Os encarnados foram os primeiros a marcar, os dragões reagiram e chegaram a ter quatro golos de vantagem (14-10), mas a equipa da Luz até chegou ao intervalo a vencer por 17-19.

Na segunda parte, um “furacão” azul e branco não deu hipóteses às águias, como prova o parcial (25-13).

O Benfica perdeu várias bolas quando estava a atacar sem guarda-redes, o que contribuiu para o avolumar do resultado.

Sebastian Abrahamsson, guarda-redes dos dragões, esteve em grande destaque com 16 defesas.

Já o líder Sporting, só com vitórias no campeonato, defronta este domingo o Águas Santas, a partir das 18h00.

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

