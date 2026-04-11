Bronze para Portugal no Europeu de Trampolins
11 abr, 2026 - 15:36 • Lusa
Provas estão a decorrer em Portimão.
A seleção portuguesa de trampolins conquistou a medalha de bronze na final masculina de seniores por equipas em duplo minitrampolim, a primeira no Campeonato Europeu que decorre em Portimão, no Algarve.
Formada por André Dias, Francisco José e Tiago Teixeira, a formação portuguesa assegurou o terceiro lugar do pódio com 21 pontos, atrás da equipa russa (AIN2), campeã europeia, com 26, e da Grã-Bretanha, segunda, com 23.
Na final de tumbling juniores femininos, a equipa formada por Inês Castro, Laura Veloso e Rita Cardoso classificou-se no quinto lugar, com 16 pontos, tendo a equipa russa arrecadado a medalha de ouro, com 28 pontos.
Portugal está a disputar 11 das 12 finais por equipas da competição, uma das melhores prestações nos Europeus da modalidade.
