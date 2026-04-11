Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Paul Seixas carimba Volta ao Pais Basco

11 abr, 2026 - 18:19

Jovem francês – com bisavô português – sucede a João Almeida.

A+ / A-

Está confirmada a primeira grande vitória do ciclista Paul Seixas na carreira. Jovem francês conquista Volta ao País Basco em bicicleta.

Aos 19 anos, o líder da Decathlon sucede ao português João Almeida (UAE Emirates) como vencedor da prova basca.

Seixas é o primeiro francês a vencer uma corrida por etapas do World Tour em 19 anos depois de Christophe Moreau ter vencido o Dauphinè em 2007.

Na geral, Paul Seixas fica na frente de Florian Lipowitz (RedBull) e Tobias Halland Johannessen (Uno-X).

A última etapa, disputada debaixo de chuva, foi ganha por Andrew August, norte-americano da Ineos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)