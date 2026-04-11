Paul Seixas carimba Volta ao Pais Basco
11 abr, 2026 - 18:19
Jovem francês – com bisavô português – sucede a João Almeida.
Está confirmada a primeira grande vitória do ciclista Paul Seixas na carreira. Jovem francês conquista Volta ao País Basco em bicicleta.
Aos 19 anos, o líder da Decathlon sucede ao português João Almeida (UAE Emirates) como vencedor da prova basca.
Seixas é o primeiro francês a vencer uma corrida por etapas do World Tour em 19 anos depois de Christophe Moreau ter vencido o Dauphinè em 2007.
Na geral, Paul Seixas fica na frente de Florian Lipowitz (RedBull) e Tobias Halland Johannessen (Uno-X).
A última etapa, disputada debaixo de chuva, foi ganha por Andrew August, norte-americano da Ineos.
