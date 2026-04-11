Segunda medalha de bronze no Campeonato da Europa de trampolins

Portugal conquistou a segunda medalha de bronze por equipas no 30º Campeonato da Europa de trampolins, em Portimão, ao terminar no terceiro lugar na prova de duplo minitrampolim por equipas seniores femininas.

A formação lusa, composta por Beatriz Mendes, Alexandra Garcia e Matilde Oliveira, somou um total de 22 pontos, garantindo assim um lugar no pódio.

A equipa russa sagrou-se campeã europeia, com 26 pontos, enquanto a Grã-Bretanha assegurou a medalha de prata, com 24.

Este resultado representa a segunda medalha de bronze conquistada por Portugal na prova por equipas, em que já tinha assegurado o terceiro lugar do pódio na final masculina de seniores de duplo minitrampolim, então a primeira no Campeonato Europeu que decorre em Portimão, no Algarve.

Formada por André Dias, Francisco José e Tiago Teixeira, a formação portuguesa assegurou o terceiro lugar do pódio com 21 pontos, atrás da equipa russa (AIN2), campeã europeia, com 26, e da Grã-Bretanha, segunda, com 23.

Portugal está a disputar 11 das 12 finais por equipas da competição, uma das melhores prestações nos Europeus da modalidade.