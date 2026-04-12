Cinco medalhas de bronze para Portugal nas provas de equipas
12 abr, 2026 - 00:36 • Lusa
Este domingo há finais individuais em Portimão.
Portugal fechou este sábado o quarto dia do 30.º Europeu de Trampolins em Portimão, no Algarve, com cinco medalhas de bronze conquistadas por equipas, mantendo expetativas elevadas para as finais individuais marcadas para domingo.
A primeira medalha do dia foi conquistada pelos seniores masculinos no duplo minitrampolim, com a equipa formada por André Dias, Francisco José e Tiago Teixeira a assegurar o terceiro lugar do pódio com 21 pontos, atrás da equipa russa (AIN2), campeã europeia, com 26, e da Grã-Bretanha, segunda, com 23.
Pouco tempo depois, a equipa formada por Alexandra Garcia, Beatriz Mendes e Matilde Oliveira deu a Portugal o segundo bronze, ao conquistar o terceiro lugar do pódio da final de duplo minitrampolim por equipas seniores femininas.
Portugal voltou a subir ao pódio com a equipa sénior masculina de tumbling, composta por João Azinheira, João Saraiva e Vasco Peso, que garantiu o bronze, com 18 pontos.
A equipa de seniores masculinos de trampolim individual, constituída por Diogo Abreu, Gabriel Albuquerque e Pedro Ferreira, conquistou também o terceiro lugar, com 19 pontos, reforçando a presença nacional entre as melhores formações europeias da disciplina.
A quinta medalha de bronze do dia surgiu através da equipa de juniores femininos de duplo minitrampolim, integrada por Inês Correia, Matilde Louro e Rafaela Rosa, que fechou igualmente o pódio, com 18 pontos, numa prova equilibrada entre seleções.
Entre os restantes resultados lusos, a equipa sénior de trampolim individual feminina - Catarina Nunes, Inês Reis e Sofia Correia - alcançou o quarto lugar, com 13 pontos, ficando às portas do pódio.
Em duplo minitrampolim júnior masculino, o conjunto de Artur Martins, Nuno Correia e Tomás Serra falhou o pódio, terminando no quarto lugar.
Já a equipa de juniores masculinos de tumbling, formada por Duarte Alface, Duarte Rocha e Manuel Santos, concluiu a final no quinto lugar, com 14 pontos, enquanto a formação júnior de trampolim individual - novamente com Artur Martins, Martim Lopes e Simão Dias - somou 11 pontos, terminando em sexto.
Com cinco medalhas conquistadas este sábado, Portugal encerra uma das jornadas mais produtivas deste Europeu, mantendo expetativas elevadas para as finais marcadas para domingo no pavilhão Arena de Portimão.
