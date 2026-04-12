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Federação faz balanço “muito positivo” do Europeu de trampolins

12 abr, 2026 - 18:58 • Lusa

Luís Arrais reforça que foram conseguidas oito medalhas.

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O presidente da Federação de Ginástica de Portugal fez um balanço "muito positivo" da participação lusa no 30º Campeonato Europeu de trampolins, em Portimão, onde a seleção nacional conquistou um total de oito medalhas.

"Foi um europeu muito positivo para a ginástica nacional, não só em termos de organização como de competição", afirmou Luís Arrais, em declarações à agência Lusa, sublinhando o desempenho global da comitiva nacional.

Portugal arrecadou uma medalha de ouro, duas de prata e cinco de bronze, num resultado que, segundo o dirigente, "superou as expectativas iniciais".

"Foi melhor do que o que esperávamos, com grandes resultados, onde se destaca o Vasco Peso com o ouro no tumbling, um resultado de sonho e o qual acalentávamos há muitos anos", destacou.

Luís Arrais evidenciou ainda as medalhas de prata conquistadas por Catarina Nunes e Sofia Correia no trampolim sincronizado, bem como por Gabriel Albuquerque em trampolim individual, considerando que "refletem a consistência competitiva dos ginastas portugueses".

Apesar de Portugal ter somado menos medalhas do que na edição do Europeu de 2024 em Guimarães, o presidente da federação relativizou essa comparação.

Em 2024, a seleção nacional destacou-se com um total de 11 medalhas, três de ouro, três de prata e cinco de bronze, terminando como o país mais medalhado na competição.

"O facto de termos tido menos medalhas neste Europeu comparativamente com o de Guimarães tem a ver com as circunstâncias da competição", explicou o responsável, acrescentando que "no geral, este Europeu foi mais forte do que o de há dois anos".

Para Luís Arrais, os resultados obtidos confirmam a evolução da modalidade em Portugal: "A ginástica está a crescer em termos de qualidade e estes resultados dão-nos grandes perspetivas para os próximos anos", concluiu.

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