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Gabriel Albuquerque conquista oitava medalha de Portugal no Europeu de trampolins

12 abr, 2026 - 17:57 • Lusa

Equipa lusa garantiu uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze.

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Gabriel Albuquerque conquistou, em Portimão, a medalha de prata em trampolim individual masculino sénior no 30.º Campeonato Europeu, batendo o recorde nacional de pontuação na modalidade.

O ginasta da Associação de Pais e Amigos de Loulé (APAGL), no Algarve, sagrou-se vice-campeão europeu, ficando a um ponto do ouro, entregue ao bielorrusso Ivan Litvinovich.

Gabriel Albuquerque somou a sua segunda medalha na prova europeia, depois de no sábado ter conquistado o bronze para Portugal em equipas de seniores masculinos de trampolim individual, juntamente com Diogo Abreu e Pedro Ferreira.

O ginasta de Loulé explicou à Lusa no final da prova que "este resultado é muito bom" depois de ter tido "duas fases difíceis, em que conseguia bons desempenhos nas preliminares e semifinais, e depois falhava nas finais".

"Para mim é muito emocionante ter realmente feito valer o meu potencial neste Europeu, pois sei que são estes os lugares a que pertenço, ou seja, ", notou.

Gabriel Albuquerque adiantou que nesta final se sentiu "concentrado e focado" no seu desempenho para "conseguir o melhor resultado, que seria o ouro".

Com este resultado, Portugal somou um total de oito medalhas no Europeu em Portimão, uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze.

Vasco Peso arrecadou a medalha de ouro em tumbling individual masculino sénior, um feito inédito para Portugal.

Já as ginastas Catarina Nunes e Sofia Correia sagraram-se vice-campeãs europeias, ao arrecadarem a prata feminina em trampolim sincronizado.

A conquista da prata constitui também um feito inédito para Portugal na vertente sincronizada de trampolins femininos, tendo as ginastas lusas somando 47.360 pontos, atrás da dupla bielorrussa, medalha de ouro, com 48.790. A Espanha fechou o pódio.

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