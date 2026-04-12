Gout Gout melhor que Bolt aos 18 anos, bate recorde mundial Sub20 dos 200m
12 abr, 2026 - 17:24
Jovem australiano continua a bater recordes que eram de Usain Bolt.
O australiano Gout Gout continua a fazer história, agora aos 18 anos. O jovem velocista bate agora o recorde dos 200 metros na categoria sub20.
Gout Gout cumpriu a distância em 19.67 segundos, mais rápido do que fez Usain Bolt na sua altura de júnior (19.93 segundos).
Estes 19.67 segundos são já o 16º melhor tempo de sempre.
Recorde aqui como foi o início da carreira de Gout Gout.
