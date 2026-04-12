Gout Gout melhor que Bolt aos 18 anos, bate recorde mundial Sub20

12 abr, 2026 - 17:24

Jovem australiano continua a bater recordes que eram de Usain Bolt.

O australiano Gout Gout continua a fazer história, agora aos 18 anos. O jovem velocista bate agora o recorde dos 200 metros na categoria sub20.

Gout Gout cumpriu a distância em 19.67 segundos, mais rápido do que fez Usain Bolt na sua altura de júnior (19.93 segundos).

Estes 19.67 segundos são já o 16º melhor tempo de sempre.

Recorde aqui como foi o início da carreira de Gout Gout.

Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)