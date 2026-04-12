Mais duas medalhas para Portugal no Europeu de Trampolins

O ginasta português Vasco Peso venceu este domingo a medalha de ouro em tumbling no 30º Campeonato Europeu de trampolins, que decorre em Portimão.

É a primeira medalha de ouro para Portugal nesta categoria dos trampolins, com 41.4000 pontos.

Nos outros lugares do pódio ficaram Tofig Aliyev, do Azerbaijão, e o dinamarquês Lindholmer Magnus.

“É uma sensação incrível e não tenho ainda palavras para a descrever. Estou num turbilhão de emoções cá dentro”, disse o atleta à agência Lusa, logo após a vitória.

Vasco Peso admitiu que "não esperava alcançar o título", apesar de ter chegado à competição "confiante no trabalho realizado", explicando que o risco assumido foi determinante.

“Não estava nada à espera deste resultado, embora tivesse vindo para este europeu confiante, e decidi arriscar com séries com muita dificuldade. Essa decisão deveu-se a todos os meus treinadores que acreditaram nas minhas capacidades”, sublinhou.

Já as ginastas Catarina Nunes e Sofia Correia sagraram-se vice-campeãs europeias em trampolim sincronizado.

A conquista da prata constitui um feito inédito para Portugal na vertente sincronizada de trampolins femininos, tendo as ginastas lusas somando 47.360 pontos, atrás da dupla bielorrussa, medalha de ouro, com 48.790. A Espanha fechou o pódio.

Catarina Nunes disse à Lusa que a prova correu “bem melhor do que estava à espera”, dado que a expectativa era "conseguir o terceiro ou quarto lugar”.

“Não estava nada à espera, sabia que tínhamos hipóteses se fizéssemos uma boa série. Felizmente fomos as primeiras, o que nos tirou alguma pressão”, revelou a ginasta, que sai desta competição “motivada para treinar e prosseguir para alcançar outros bons resultados no futuro”.

Por seu lado, Sofia Correia manifestou-se “extremamente feliz com prestação da dupla e pela medalha de prata, um lugar inédito para Portugal”.

“Pensava que conseguiríamos um terceiro lugar se corresse muito bem, mas correu bem melhor e conquistámos o segundo, o que foi ótimo. Depois do resultado menos bom de sábado, hoje entrámos com a adrenalina toda e conseguimos a prata”, concluiu.

Nas outras categorias, na vertente de duplo minitrampolim individual de juniores, as ginastas lusas Matilde Louro e Inês Correia terminaram em sétimo e oitavo lugares, respetivamente.

Em tumbling, no escalão de juniores femininos, Laura Veloso, terminou em quinto, numa final dominada pelas ginastas bielorrussas e russas.

Na final de trampolim individual masculino júnior, Martim Lopes, da Academia de Ginástica de Sines, foi quarto, tendo os ginastas russos e bielorrussos arrecadados todo o pódio, com o ouro entregue ao russo Aleksei Gurin.