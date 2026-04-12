  Bola Branca
  • 10 abr, 2026
Hóquei em patins feminino

Sanjoanense conquista “Liga Europa”

12 abr, 2026 - 17:32

O Voltregà foi derrotado em São João da Madeira.

A Sanjoanense conquistou a Taça Europeia feminina de hóquei em patins, ao vencer por 5-1 as espanholas do Voltregà, na final da competição disputada em São João da Madeira.

Depois de ter eliminado as alemãs do RSC Cronenberg no sábado, nas meias-finais da `final four`, a formação de São João da Madeira consumou o decisivo triunfo na prova graças aos golos de Martina Sad, por duas vezes, Sofia Reyes, Joana Teixeira e Catarina Costa, sendo que, pelo meio, Alexia Bosch reduziu para as catalãs.

Na segunda edição da segunda prova europeia feminina de clubes, a Sanjoanense conquistou o seu segundo título europeu no hóquei, depois de já ter vencido a Taça das Taças, em 1986, na modalidade masculina.

Incentivada pelos adeptos presentes no Pavilhão dos Desportos, a formação de São João da Madeira entrou dominante na partida e, logo aos sete minutos, a chilena Sofía Reyes, que apontou um 'hat-trick' na final do ano passado, ao serviço da Escola Livre, inaugurou o marcador.

O Voltregà tentou responder, mas as melhores oportunidades do primeiro tempo pertenceram à Sanjoanense, que ainda atirou uma bola à barra.

Apesar da vantagem, a equipa da casa não abrandou e, aos 31 minutos, a argentina Martina Sad, apontou dois golos num minuto, deixando as anfitriãs a vencer por 3-0.

Contudo, o emblema da Catalunha não mostrou intenções de desistir do resultado e, logo no minuto seguinte, Alexia Bosch reduziu a desvantagem.

Com o jogo mais partido, as portuguesas souberam aproveitar o espaço deixado pelas catalãs e Joana Teixeira, aos 35, e Catarina Costa, aos 40, confirmaram o primeiro troféu do hóquei feminino da Sanjoanense desde a conquista da Taça de Portugal, em 2013.

Este é o segundo troféu da história da equipa feminina de Sanjoanense, que tinha apenas uma Taça de Portugal no seu currículo, alcançada em 2012/13.

