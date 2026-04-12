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Sinner vence Alcaraz e “rouba-lhe” primeiro lugar no ranking

12 abr, 2026 - 18:33

Partida entre os dois melhores da atualidade em Monte Carlo durou mais de duas horas.

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O tenista italiano Jannik Sinner conquistou o Masters 1.000 de Monte Carlo, ao vencer em dois sets o espanhol Carlos Alcaraz na final do torneio monegasco, o que lhe permitirá recuperar a liderança do ranking mundial.

Sinner, número dois do mundo, impôs-se ao ainda líder da hierarquia da ATP, que defendia o título conquistado no ano passado em Monte Carlo, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-3, após 2h15 de confronto no ‘court’ em terra batida.

O tenista italiano, de 24 anos, conquistou o 27.º título na carreira - mas apenas o primeiro num torneio de topo em terra batida -, obtendo o 22.º triunfo seguido em torneios desta categoria, numa série em que venceu também os Masters 1.000 de Paris, em 2025, Indian Wells e Miami, ambos em 2026.

“Este resultado é incrível. E voltar a ser o número um mundial significa muito para mim... Estou muito feliz por ganhar um título tão importante nesta superfície, pois nunca o tinha conseguido”, exultou Sinner.

Além do troféu, Alcaraz perdeu também a liderança do ranking mundial, que ocupou durante 22 semanas seguidas, depois de em novembro de 2025 ter destronado, precisamente, Sinner, o primeiro italiano a ocupar o topo da hierarquia do ténis mundial.

O triunfo no primeiro encontro em 2026 entre os dois melhores tenistas mundiais foi favorável ao transalpino, que reduziu o diferencial negativo com o espanhol, de 22 anos: Sinner detém agora sete vitórias, contra 10 obtidas por Alcaraz.

O primeiro set, perturbado pelo vento intenso, foi pautado pelo equilíbrio e decidido a favor do italiano apenas no desempate. Quando parecia que Alcaraz poderia responder no segundo parcial, ao quebrar o serviço de Sinner, o transalpino impôs-se duas vezes no do espanhol e fechou o encontro de seguida.

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