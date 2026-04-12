Wout van Aert quebra enguiço e impede Pogacar de ganhar Paris-Roubaix
12 abr, 2026 - 15:48 • Carlos Calaveiras
Prova de loucos terminou ao sprint entre os dois naquele que foi o Paris-Roubaix mais rápido de sempre.
O belga Wout van Aert (Visma Lease a Bike) conquistou o Paris-Roubaix 2026, numa luta mano a mano com Tadej Pogacar (UAE Emirates).
Van Aert terminou em lágrimas após uma vitória ao sprint já no velódromo que termina com uma seca de vitórias – após vários azares e uma sequência de pódios, mas nos lugares abaixo de primeiro.
Já Pogacar volta a ser segundo (como na estreia de 2025), não consegue a sua primeira vitória na clássica das clássicas e ainda não foi este ano que colocou um carimbo em Roubaix, mantendo-se “apenas” com conquistas de quatro monumentos.
Foi uma corrida louca, com muitos incidentes de todos os favoritos.
Por exemplo, Pogacar teve de trocar três vezes de bicicleta ou Mathieu van der Poel (Alpecin) que furou mais que uma vez e trocou de bicicleta várias vezes e ficou a mais de 2m30 da frente. Ainda recuperou para os 20 segundos até ao ataque final de Wout van Aert que só Pogi conseguiu acompanhar.
No segundo grupo, Jasper Stuyven (Soudal) superiorizou-se nos metros finais e foi terceiro, a 13 segundos do duo da frente.
O grande esforço de Van Der Poel valeu-lhe o quarto posto.
Pogacar somava três vitórias em três corridas este ano. No Paris-Roubaix foi segundo e, mais uma vez, sem vitória fica a certeza de que o esloveno vai voltar para tentar fazer história.
Classificação
- Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) — 5:16:52
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) — +00
- Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) — a 13 s
- Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — a 15 s
- Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) — a 15 s
- Tim van Dijke (Red Bull-BORA-hansgrohe) — a 15 s
- Mads Pedersen (Lidl-Trek) — a 15 s
- Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) — a 20 s
- Nils Politt (UAE Team Emirates-XRG) — a 2:36
- Mike Teunissen (XDS Astana Team) — a 2:36
