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Andebol. Portugal fora do Europeu feminino

13 abr, 2026 - 00:36 • Lusa

Bastava um empate, mas a derrota no último jogo de qualificação terminou com esperanças.

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A seleção portuguesa feminina de andebol falhou este domingo a qualificação para a fase final do Europeu ao perder por 32-24, em Hafnarfjrour, com a Islândia na última jornada do Grupo 4 de qualificação.

A equipa portuguesa, que procurava uma inédita segunda presença consecutiva no Europeu, precisava de, pelo menos, um empate para terminar como uma das quatro melhores terceiras classificadas da fase de grupos e assegurar o apuramento.

A derrota, numa partida em que as islandesas chegaram ao intervalo a vencer por 15-12, deixou Portugal na quarta e última posição do grupo 4, no qual Montenegro e as Ilhas Faroé também garantiram o apuramento.

A fase final do Europeu vai ser disputada entre 3 e 20 de dezembro deste ano na Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Turquia, como um dos quatro melhores terceiros.

7 Inicial: Jéssica Ferreira, Carolina Monteiro, Carmen Figueiredo, Constança Sequeira, Luciana Rebelo, Neide Duarte e Rita Campos

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