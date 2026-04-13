Ex-campeão mundial de ciclismo Óscar Freire detido após denúncia da mulher

O antigo ciclista espanhol Óscar Freire, três vezes campeão do mundo de fundo, foi detido no domingo pela polícia espanhola, após denúncias da sua mulher, disseram à agência EFE fontes próximas da investigação.

Em processo de divórcio, a mulher do antigo ciclista, que apresentou queixa na Guarda Civil de Torrelavega, acusa-o de perseguição e assédio moral, dizendo acreditar que a vigia e coloca microfones para a controlar.

Após a denúncia, a mulher pediu uma ordem de afastamento, com Freire, atualmente com 50 anos, a ser detido e a prestar declarações a um juiz, antes de ser colocado em liberdade, mas sem se poder aproximar da queixosa.

Em fevereiro de 2025, a mulher do antigo ciclista tinha denunciado o seu desaparecimento, com fontes familiares a garantirem no mesmo dia que Freire estava bem.

Enquanto ciclista, Freire foi três vezes campeão mundial de fundo em estrada, em 1999, 2001 e 2004, o segundo em Lisboa, além de ter vencido três vezes a Milão-Sanremo (2004, 2007 e 2010), sete etapas na Volta a Espanha e quatro na Volta a França, num total de 72 vitórias como profissional.