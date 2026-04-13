Sinner destrona Alcaraz e é o novo número 1 do ténis mundial

13 abr, 2026 - 09:22 • Inês Braga Sampaio

Italiano e espanhol estão separados por 110 pontos. Português Nuno Borges cai do top-50 do ranking ATP, para 52º.

Jannik Sinner volta a ser o número 1 do mundo. O tenista italiano ultrapassa o espanhol Carlos Alcaraz, que derrotou na final do Masters 1.000 de Monte Carlo, e sobe à liderança do ranking ATP.

Os dois melhores tenistas da atualidade continuam em luta acesa pelo topo do ranking: estão separados por 110 pontos.

Nota, ainda, para a entrada do canadiano Felix Augier-Aliassime no top-5, igualando a melhor classificação da carreira. O norte-americano Ben Shelton sobe a número seis. O "sacrificado" é o italiano Lorenzo Musetti, que cai quatro lugares, para a nona posição.

Nuno Borges cai do top-50: desce dois lugares, para 52º. É o único português entre os 100 melhores do mundo. Henrique rocha sobe três posições, para 126º, e Jaime Faria uma, para 142º.

