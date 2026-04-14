Atletismo

Portugal com 15 atletas nos Mundiais de estafetas

14 abr, 2026 - 15:39 • Lusa

As qualificações das três provas estão marcadas para 2 de maio, com as finais a disputarem-se no dia seguinte.

A seleção portuguesa vai ser composta por 15 atletas nos Mundiais de estafetas, que se vão disputar em 2 e 3 de maio, em Gaborone, no Botsuana, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Na estafeta 4x400 metros masculina, destaque para o regresso de Ricardo dos Santos, que não esteve nos Mundiais de pista coberta, em Torun, na Polónia, depois de ter estado dos Mundiais ao ar livre em Tóquio, em 2025, juntando-se ao quinteto que foi finalista na cidade polaca - André Franco, Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib e Pedro Afonso -, onde bateu o recorde nacional.

Além dos 4x400 metros masculinos, Portugal vai estar ainda presente nos 4x100 femininos e nos 4x100 metros mistos, com Lorène Bazolo, recordista nacional dos 100 metros, a estar convocada para ambas as provas, assim como Tatjana Pinto, que igualou o recorde dos 60 metros em Torun, que também pertence a Bazolo e a Arialis Martínez, outra das convocadas.

As qualificações das três provas estão marcadas para 2 de maio, com as finais a disputarem-se no dia seguinte.

Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 14 abr, 2026
"Não sou político, falo do Evangelho". Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)