Atletismo
Portugal com 15 atletas nos Mundiais de estafetas
14 abr, 2026 - 15:39 • Lusa
A seleção portuguesa vai ser composta por 15 atletas nos Mundiais de estafetas, que se vão disputar em 2 e 3 de maio, em Gaborone, no Botsuana, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).
Na estafeta 4x400 metros masculina, destaque para o regresso de Ricardo dos Santos, que não esteve nos Mundiais de pista coberta, em Torun, na Polónia, depois de ter estado dos Mundiais ao ar livre em Tóquio, em 2025, juntando-se ao quinteto que foi finalista na cidade polaca - André Franco, Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib e Pedro Afonso -, onde bateu o recorde nacional.
Além dos 4x400 metros masculinos, Portugal vai estar ainda presente nos 4x100 femininos e nos 4x100 metros mistos, com Lorène Bazolo, recordista nacional dos 100 metros, a estar convocada para ambas as provas, assim como Tatjana Pinto, que igualou o recorde dos 60 metros em Torun, que também pertence a Bazolo e a Arialis Martínez, outra das convocadas.
As qualificações das três provas estão marcadas para 2 de maio, com as finais a disputarem-se no dia seguinte.
