Bicampeão olímpico de badminton retira-se aos 32 anos: "Aceitar esta situação é difícil"

O dinamarquês Viktor Axelsen, bicampeão olímpico de badminton em Tóquio e Paris, anunciou esta quarta-feira a sua retirada, aos 32 anos, alegando "problemas recorrentes nas costas", que o impedem de "jogar e treinar ao mais alto nível".

"Aceitar esta situação é difícil, mas cheguei a um ponto em que o meu corpo já não me permite continuar", escreveu Axelsen nas suas redes sociais.

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O dinamarquês construiu um dos palmarés mais impressionantes da modalidade, com três títulos europeus (2016, 2018 e 2022), dois títulos mundiais (2017 e 2022) e duas medalhas de ouro olímpicas (2021 e 2024) em singulares, o que o fez ocupar a posição de número um do mundo durante 183 semanas (cerca de três anos e meio).

"Conquistei tudo o que sonhei e muito mais. Embora esta seja uma despedida de Viktor Axelsen como jogador de badminton, não me vou despedir do desporto para sempre", continuou na sua mensagem de agradecimento.

A última partida que o bicampeão olímpico disputou foi em novembro de 2025, no Open da França, em Paris.