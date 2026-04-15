Nuno Borges qualifica-se para os quartos de final em Barcelona

15 abr, 2026 - 13:02 • Lusa

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do torneio de Barcelona, depois de vencer o argentino Tomas Martín Etcheverry, em dois sets.

O maiato, 52.º do ranking mundial, superiorizou-se ao argentino, 29.º e que era o tenista com mais vitórias em terra batida este ano, por 6-3 e 7-6 (7-4), em duas horas e dois minutos.

Com aparentes dificuldades físicas, Nuno Borges fechou o encontro com um 'ás' feito com um serviço por baixo, que surpreendeu Etcheverry, somando o segundo triunfo em outros tantos encontros frente ao argentino.

Nos quartos de final, o número um português, que já assegurou virtualmente o regresso ao top-50, vai encontrar o australiano Alex de Minaur, sétimo do ranking, ou o sérvio Hamad Medjedovic, 88.º.

Borges, que tinha caído na estreia nos últimos três torneios, chega pela primeira vez à terceira ronda desde que atingiu essa fase no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.

