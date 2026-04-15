Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 15 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

NBA

Portland Trail Blazers regressam aos play-offs da NBA cinco anos depois

15 abr, 2026 - 13:13 • Lusa

Oitavos da fase regular da Conferência Oeste, os Blazers partiam com menos favoritismo do que os Suns, sétimos e que tinham a vantagem do fator casa, mas acabaram por garantir o regresso aos play-offs.

A+ / A-

Os Portland Trail Blazers garantiram na terça-feira o regresso, cinco anos depois, aos play-offs da liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de derrotarem fora os Phoenix Suns (114-110), no play-in.

Oitavos da fase regular da Conferência Oeste, os Blazers partiam com menos favoritismo do que os Suns, sétimos e que tinham a vantagem do fator casa, mas acabaram por garantir o regresso aos play-offs, nos quais vão defrontar os San Antonio Spurs, segundos, procurando voltar a vencer uma eliminatória, algo que não acontece desde 2019.

O israelita Deni Avdija foi o grande obreiro da vitória dos Blazers, ao marcar 41 pontos, aos quais juntou 12 assistências e sete ressaltos, tornando-se o primeiro jogador a conseguir pelo menos 40 pontos e 10 assistências em jogos do play-in.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Jrue Holiday foi o outro jogador da equipa de Portland em destaque, com os 35 pontos de Jalen Green e os 22 de Devin Booker a serem insuficientes para os Phoenix Suns.

A equipa do Arizona ainda tem uma última hipótese de garantir o regresso aos play-offs, depois de ter falhado a segunda fase na última temporada, defrontando o vencedor do encontro desta quarta-feira entre os Golden State Warriors (décimos do Oeste) e Los Angeles Clippers (nonos).

Ainda vivos na luta pelos play-offs continuam os Charlotte Hornets (nonos no Este), depois de baterem os Miami Heat (décimos), por 127-126, após prolongamento, num encontro decidido nos instantes finais, com um lançamento de LaMelo Ball a cinco segundos do final e um desarme de Miles Bridges no último lançamento.

Ball (30 pontos e 10 assistências) e Bridges (28 pontos, nove ressaltos e três desarmes de lançamento) foram mesmo as grandes figuras dos Hornets, com três jogadores dos Heat a passarem as duas dezenas de pontos - Davion Mitchell (28), Andrew Wiggins (27) e Tyler Herro (23).

Se os Heat terminaram a temporada, os Hornets têm ainda uma última oportunidade para voltarem aos play-offs, aos quais não chegam desde 2015/16, aguardando o derrotado do confronto entre os Orlando Magic (oitavos) e os Philadelphia 76ers (sétimos), com o vencedor da partida desta quarta-feira, dia 15 de abril, a encontrar os Boston Celtics (segundos), do português Neemias Queta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 15 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)