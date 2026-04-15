Rafael Reis é o novo líder de “O Gran Camiño”
15 abr, 2026 - 16:10
Nelson Oliveira está a um segundo da frente.
O português Rafael Reis (Anicolor) é o novo líder de “O Gran Camiño”, prova de ciclismo que se realiza em Espanha.
O ciclista luso chegou integrado no pelotão e destronou o dinamarquês Julius Johansen (Emirates), que perdeu 58 segundos na segunda etapa.
A etapa foi ganha pelo espanhol Carlos Canal (Movistar).
Agora, na geral, Rafael Reis tem um segundo de vantagem sobre Nelson Oliveira (Movistar) e 12 sobre o norueguês Jørgen Nordhagen (Visma), a 12 segundos.
A terceira etapa, tem apenas uma contagem de montanha de segunda categoria, a 35 km da meta.
