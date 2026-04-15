Ouvir
  • Bola Branca 12h45
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Rafael Reis é o novo líder de “O Gran Camiño”

15 abr, 2026 - 16:10

Nelson Oliveira está a um segundo da frente.

A+ / A-

O português Rafael Reis (Anicolor) é o novo líder de “O Gran Camiño”, prova de ciclismo que se realiza em Espanha.

O ciclista luso chegou integrado no pelotão e destronou o dinamarquês Julius Johansen (Emirates), que perdeu 58 segundos na segunda etapa.

A etapa foi ganha pelo espanhol Carlos Canal (Movistar).

Agora, na geral, Rafael Reis tem um segundo de vantagem sobre Nelson Oliveira (Movistar) e 12 sobre o norueguês Jørgen Nordhagen (Visma), a 12 segundos.

A terceira etapa, tem apenas uma contagem de montanha de segunda categoria, a 35 km da meta.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 15 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

