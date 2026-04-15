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Sorteio de Europeu de Judo simpático para portugueses

15 abr, 2026 - 17:13

Portugal tem várias ausências por lesão.

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O sorteio dos Europeus de Tblissi foi simpático para a estreia dos sete judocas portugueses na competição, num evento em que Otari Kvantidze (-73 kg) é o único com estatuto de cabeça de série.

Na quinta-feira, na abertura da competição no Palácio Olímpico dos Desportos da capital georgiana, Portugal contará com Maria Siderot (-52 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg), em estreia absoluta em Europeus seniores, e Miguel Gago (-66 kg).

Maria Siderot, que estará no seu sexto europeu, vai combater, logo na primeira eliminatória, com a checa Tereza Bodnarova (95ª do mundo), judoca de 23 anos com quem nunca lutou no circuito internacional.

Caso consiga ultrapassar o primeiro teste, Siderot terá então como adversária a kosovar Distria Krasniqi, líder do ranking mundial, campeã olímpica em Tóquio'2020 e vice-campeã olímpica em Paris'2024.

Também no primeiro dia, Bernardo Tralhão (116º) e Miguel Gago (57º) entram logo na ronda inicial de combates no Palácio dos Desportos, com o primeiro a enfrentar o espanhol Luís Barroso Lopez (47º do mundo) e o segundo o lituano Simas Polikevicius (152.º).

Com muitas ausências na seleção portuguesa devido a lesões (Patrícia Sampaio, Catarina Costa, Taís Pina e Jorge Fonseca), Otari Kvantidze é o único com estatuto de favorito, sétimo entre os oito pré-designados em -73 kg, com o judoca do Sporting a estrear-se na sexta-feira diante do vencedor do combate entre o israelita Elbaz Yehonatan (52.º) e o moldavo Vlad Mitru (267.º).

As olímpicas Bárbara Timo (-70 kg, 62ª do mundo), no sábado, e Rochele Nunes (+78 kg, 78ª), no domingo, começam estes Europeus diante da turca Sinem Oruc (79ª) e da estónia Emma-Melis Aktas (16ª, sétima cabeça de série), respetivamente.

Os Europeus de Tblissi decorrem entre quinta-feira e domingo, no Palácio Olímpico dos Desportos, e contam com 400 judocas (227 masculinos e 173 femininos), de 46 países.

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