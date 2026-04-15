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Volta a Portugal tocará "todo o país" e vai ser transmitida lá fora

15 abr, 2026 - 09:41 • Lusa

A 87º edição da Volta a Portugal estará na estrada entre 5 e 16 de agosto.

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A 87.ª Volta a Portugal em bicicleta percorrerá todo o país e terá transmissão internacional, revelou Ezequiel Mosquera, admitindo que a UAE Emirates poderá participar na edição que estará na estrada entre 5 e 16 de agosto.

"A novidade é que 'tocaremos' todo o país. A intenção é que o português médio veja o mapa e diga: isto é a Volta a Portugal. Estamos a trabalhar nisso e também em novidades, sem renunciar aos clássicos", anunciou o novo diretor da prova 'rainha' do calendário nacional.

Em entrevista à agência Lusa e à Antena 1, nos bastidores d'O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera afirmou que os novos organizadores da Volta querem "oferecer novidades sem ser extremadamente disruptivos".

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"Também não queremos ser alvo de críticas e que nos digam 'este chegou aqui e mudou tudo da noite para a manhã'. Na Volta a Portugal, havia muitas coisas que funcionavam bem e era um grande evento. E dentro do que há, queremos começar a contactar outras câmaras, acrescentar outras localidades e outros lugares icónicos de Portugal, que é o principal argumento deste ano", explicou.

No entanto, "provavelmente", as emblemáticas Torre e Senhora da Graça manter-se-ão no percurso da 87.ª edição, embora "se calhar de uma maneira diferente".

"Digo sempre que há que ser diferentes, não ser repetitivos, o que muitas vezes implica assumir riscos. É muito importante gerar expectativa e Portugal tem território para isto. Queremos, sobretudo, procurar localidades icónicas portuguesas, que até agora estavam mais fora do radar da Volta a Portugal, conservando algumas etapas, e estar em todo o país", resumiu.

Sem querer ainda desvendar onde começa e acaba a próxima edição, o antigo ciclista galego revelou que a prova será emitida internacionalmente no canal Eurosport.

"É um super evento e os portugueses têm de acreditar nisso. Há corridas com muito orçamento que não chegam nem de longe ao nível que tem a Volta a Portugal. O único que faltava era mostrar a grande produção que faz a RTP ao mundo. Isso é o que sustenta hoje em dia o ciclismo", destacou.

A EME Sports, a empresa de Mosquera, procura que se deixe de conceber a Volta "como um produto mais doméstico e torná-la mais global", trazendo "também atores novos, para que as pessoas lá fora tenham expectativa sobre uma mini-Volta a França".

Nesse sentido, "é provável" que a UAE Emirates, a melhor equipa do mundo, esteja nas estradas nacionais entre 06 e 15 de agosto, assim como "mais algumas" formações do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo.

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