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Etson Barros, atleta do Benfica, está em coma induzido depois de acidente de viação

16 abr, 2026 - 13:35

O campeão nacional e recordista dos 3.000 metros obstáculos, integrante do projeto olímpico do Benfica, está sob vigilância médica e é acompanhado por responsáveis do clube, treinador e pela família.

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O atleta do Benfica Etson Barros está em coma induzido depois de ter estado envolvido num acidente de viação, na madrugada de quinta-feira.

Foi o Benfica que anunciou, nas redes sociais, o incidente e o internamento do atleta no Hospital de Faro.

O campeão nacional e recordista dos 3.000 metros obstáculos, integrante do projeto olímpico do Benfica, está sob vigilância médica e é acompanhado por responsáveis do clube, treinador e pela família.

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