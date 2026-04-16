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Etson Barros, atleta do Benfica, está em coma induzido depois de acidente de viação
16 abr, 2026 - 13:35
O campeão nacional e recordista dos 3.000 metros obstáculos, integrante do projeto olímpico do Benfica, está sob vigilância médica e é acompanhado por responsáveis do clube, treinador e pela família.
O atleta do Benfica Etson Barros está em coma induzido depois de ter estado envolvido num acidente de viação, na madrugada de quinta-feira.
Foi o Benfica que anunciou, nas redes sociais, o incidente e o internamento do atleta no Hospital de Faro.
O campeão nacional e recordista dos 3.000 metros obstáculos, integrante do projeto olímpico do Benfica, está sob vigilância médica e é acompanhado por responsáveis do clube, treinador e pela família.
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