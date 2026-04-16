Etson Barros com estado de saúde "reservado" e "preocupante"

O atleta Etson Barros está em observação, em coma induzido, com prognóstico "reservado" por, pelo menos, 24 horas, após ter sido hospitalizado em Faro na sequência de um acidente de viação na madrugada, disse esta quinta-feira o treinador.

Paulo Murta é o treinador de Etson Barros e explicou à agência Lusa que o veículo conduzido pelo atleta, desde a zona de Lisboa, foi vítima de um despiste, seguido de capotamento, na Nacional 2-6, a cerca de 500 metros de Pechão, localidade do município de Olhão, no distrito de Faro, durante a última madrugada.

O atleta seguia para casa, localizada a cerca de quatro quilómetros de Olhão, quando perdeu o controlo do veículo quase à chegada a Pechão, na estrada que liga essa localidade a Estoi, no concelho de Faro, precisou.

Paulo Murta disse que, após o capotamento, o veículo ficou apoiado numa lateral, com a porta do condutor junto ao chão, e Etson Barros estava ainda consciente, tendo o coma sido induzido pelas equipas médicas já no hospital de Faro, onde foi submetido a exames que não detetaram qualquer fratura.

Questionado sobre a agenda mais próxima do atleta, Paulo Murta respondeu que a "primeira preocupação é a sua recuperação", porque o estado de saúde é "reservado" e "preocupante". "Está comigo desde os 8 anos, tem 25. E dos 8 aos 25 há muita coisa", afirmou, reiterando que a saúde do atleta é a única coisa que, neste momento, importa, e que os serviços médicos da Federação e do seu clube, o Benfica, estão em contacto com as equipas do hospital de Faro, onde deu entrada após o acidente.

O treinador disse, contudo, que o plano de trabalhos acordado com atleta previa iniciar um ciclo de treinos de altitude em 3 de maio, para "fazer um mês de altitude e depois entrar no quadro competitivo de verão", mas entretanto "já foi tudo cancelado". "Ao entrar em coma induzido, dentro dos próximos, se calhar, 5/6 meses a um ano, não pode fazer altitude nem viajar em aviões", justificou.

O técnico salientou, pelo que viu no local do acidente, que não parece ter havido excesso de velocidade e afirmou que não foi detetado álcool no sangue do desportista.

Paulo Murta contou ainda que terá sido o veículo do atleta ou o telemóvel a ativar os serviços de emergência de forma automática.

A Lusa pediu ao treinador informações sobre o estado de saúde do atleta depois de o Benfica ter informado hoje que Etson Barros, recordista português dos 3.000 metros obstáculos, está em coma induzido no Hospital de Faro, depois de ter sofrido um acidente de viação. "O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Etson Barros esteve envolvido num acidente de viação, na última madrugada, encontrando-se neste momento em coma induzido, sob observação, no Hospital de Faro", explicou o clube num comunicado.

O Benfica precisou, na ocasião, que Etson Barros "está internado, sob cuidados médicos diferenciados, na sequência do referido acidente". "Etson Barros encontra-se sob vigilância médica, a receber todos os cuidados necessários e os responsáveis do clube, bem como, obviamente, a família e o seu treinador, acompanham de perto a evolução do atleta que integra o projeto olímpico do Benfica", referem os "encarnados".

Barros, de 25 anos, foi campeão nacional dos 3.000 metros obstáculos nos últimos cinco anos e conquistou a medalha de prata na mesma disciplina nos Europeus de sub-23 em 2021 e 2023 e a de bronze nos Europeus de sub-20 em 2019.

Como sénior, Etson Barros já esteve nos Mundiais Tóquio'2025, e nos Europeus Munique'2022 e Roma'2024.