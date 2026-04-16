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- 16 abr, 2026
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Ténis
Lesão tira Francisca e Matilde Jorge do Oeiras Open
16 abr, 2026 - 18:01 • Lusa
As duas irmãs iam defender o título conquistado na última edição do torneio de ténis lisboeta.
As tenistas portuguesas Francisca e Matilde Jorge desistiram esta quinta-feira da defesa do título de pares do Oeiras Open, torneio WTA 125, a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor, por lesão abdominal da número um nacional.
As irmãs vimaranenses, bicampeãs da prova portuguesa, estavam em desvantagem no primeiro set (1-3) frente à alemã Tessa Johanna Brockmann e à sérvia Mia Ristic, quando Francisca Jorge optou pela desistência.
Consumada a retirada de Francisca e Matilde Jorge nos quartos de final, o Oeiras Ladies Open 3 fica sem representação nacional, tanto na competição de singulares como na vertente de pares.
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